Ernährung, Tierwohl und Klima : Schlimm? Ja, entsetzlich!

Zur Berichterstattung über den Klimawandel schreiben Dr. Günter Kaschl und Ulrike Wagner:

Stellen Sie sich die Folgen einer nochmaligen, genauso dramatischen Erwärmung vor – und das in kürzester Zeit und weltweit! Und das Beste, was wir noch erreichen können, ist die Begrenzung auf zwei Grad, immerhin auch schon 40 Prozent von fünf Grad.

Ich habe Sorge. Große Angst davor, in welcher Welt meine Enkel und deren Kinder leben werden, wenn die Klimaziele verfehlt werden. Welche Migrationsströme von Milliarden Menschen aus unbewohnbar gewordenen Ländern sich ergießen würden, welche Kriege, Hungersnöte, welches Elend auf die Welt zukommen würde.

„Aber Deutschland trägt doch nur vernachlässigbare 1,8 Prozent zu den Klimagasen bei!“ Ja, aber wir stellen nur ein Prozent der Weltbevölkerung, verursachen also fast den doppelten Fußabdruck pro Person. Außerdem pusten die Industriestaaten schon länger Klimagase in die Atmosphäre als der Rest der Welt. Sie haben also mehr auf ihrem Schuldkonto angespart.