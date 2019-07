Politik : Schlimmes Gezerre, erbärmliche Streitkultur

Bussi, Bussi: Jean-Claude Juncker, scheidender Präsident der Europäischen Kommission, begrüßt seine (mögliche) Nachfolgerin Ursula von der Leyen vor einem Treffen in der EU-Zentrale in Brüssel. Foto: dpa/Virginia Mayo

Zur Berichterstattung über die Nominierung Ursula von der Leyens für den Chefposten der EU-Kommission schreiben Wolfgang Rieder, Ulrike Möhn und Manfred Jungbluth:

Es wäre ein großer Erfolg für Europa, wenn es in dieser Legislaturperiode gelingt, durch Gesetz eine Wiederholung dieses „Machtaktes“ für die Zukunft auszuschließen. Dies würde die Demokratie in Europa stärken und die Stellung des Europäischen Rates aufwerten.

Das ist schon merkwürdig: Da bekommt Deutschland zum ersten Mal nach 52 Jahren wieder die Chance, die europäische Kommissionspräsidentschaft zu übernehmen – und dann enthält sich Berlin der Stimme. Alle anderen 27 Staaten im EU-Rat votieren indes für von der Leyen. Hintergrund dieses Kuriosums: Die SPD ist stinksauer über die Personalie. So musste Kanzlerin Angela Merkel – den Regeln der Koalition entsprechend zu diesem Schritt gezwungen – sich bei der Abstimmung enthalten. Hiernach gibt sich die SPD-Spitze entrüstet, das Spitzenkandidaten-Prinzip sei mit der Nominierung von der Leyens beerdigt worden, dies wirft die SPD der Kanzlerin Merkel vor! Und Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel plädiert gleich dafür, die Regierung zu verlassen.

Dabei hat sich Merkel für Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP, der stärksten Fraktion im EU-Parlament, eingesetzt und, nachdem dieser im EU-Parlament und unter den Staats- und Regierungschefs keine Mehrheit finden konnte, für den Sozialdemokraten Frans Timmermans, zweitstärkste Fraktion, der sich aber auch nicht durchsetzen konnte, eingesetzt. Was wirft diese SPD denn der Kanzlerin vor?

In Deutschland wurde den Wählern im Vorfeld der Europawahl das „Spitzenkandidaten-Prinzip“ vermittelt, wonach der siegreiche Kandidat ersten Zugriff auf den Posten des Kommissionspräsidenten haben soll. In den weitaus meisten anderen EU-Staaten war dies keineswegs so kommuniziert worden. Weber war der Spitzenkandidat der siegreichen EVP. Die SPD lehnte Weber nach seinem Wahlsieg ab und votierte zuvor schon für den Niederländer Timmermans! Es hätte der SPD gut zu Gesicht gestanden, hätte sie das Wahlergebnis und den Wahlsieger Weber respektiert.