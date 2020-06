Fernsehen : Schluss mit der Gehirnwäsche!

Zum Artikel „Rundfunkbeitrag bald bei 18,36 Euro im Monat?“ (TV vom 20./21. Mai) schreibt Maria Luise Braun:

Beschämend für die Urheber, die Gebühren gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie zu erhöhen, da die halbe Welt um ihr Existenzminimum kämpft.

Bitte dann aber auch mehr Qualität statt ständige Gehirnwäsche in Form von dämlicher Werbung, immer die gleiche Leier, die in die Köpfe gedrückt wird. So ist es ja wohl auch gewollt.