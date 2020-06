Gesundheit : Schluss mit der Schweinerei!

Zur Berichterstattung über die Arbeits- und Produktionsbedingungen in Schlachthöfen schreibt Karl-Heinz Stolz:

Was in der Fleischindustrie ab­geht, können sich viele nicht erklären. Fakt ist, dass der Verbraucher mit ins Boot genommen werden muss. Der Gesetzgeber mit seiner Etikettierung bringt nur unvollständige Wahrheiten ans Licht. Der Großteil der Kundschaft kauft da, wo es günstig ist, basta. Bei den Sonderpreisen der Handelsketten geht es auch um Umsatz und Gewinn, aber in erster Linie um Marktanteile. Wenn zum Beispiel bei den Jahresverhandlungen ein Unternehmen behaupten kann, marktführend beim Verkauf von Artikel XY zu sein, erhält es bei den zu erwartenden Verkaufsmengen bessere Konditionen. Die Fleischindustrie zum Buhmann bei den Personalfragen zu machen, ist nicht okay. In jeder Branche gibt es Sub-Unternehmer, die den Behörden bekannt sein müssen – und den Gewerkschaften, aber es wird nichts unternommen. Hier muss härter durchgegriffen werden, und es dürfen keine Entschuldigungen wie „zu wenig Personal“ gelten. Nicht nur die Schlachttiere haben ein Recht auf artgerechte Haltung, sondern auch die Menschen, die sie verarbeiten.