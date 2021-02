Gesellschaft : Schmutziges Geschäft

Zum Artikel „,Wir sind Einreiseland für Sextouristen’“ (TV vom 29. Januar) schreibt Ulla Dieninghoff:

Es gibt unter den Prostituierten einige Frauen, die ihren Beruf mit Leidenschaft gerne ausüben. Aber die meisten Frauen entscheiden sich aus finanzieller Not dazu. Ich denke, keine Frau möchte als Frischfleisch oder Ware behandelt werden.

Ein großes Verbrechen ist es, wenn Frauen aus ihrem Heimatland verschleppt und zur Prostitution gezwungen werden. Das ist Sklaverei. Auch drogenabhängige Frauen und Männer (Strichjungen) gehen der Prostitution nach, weil man auf diese Art am schnellsten zu Geld kommt. Um ihren ständigen Drogenkonsum zu finanzieren, brauchen sie mindestens 100 bis 200 Euro pro Tag. Besonders in den armen Ländern bleibt Frauen nur der Weg in die Prostitution. Oft landen auch Kinder dort, um die Existenz der Familie zu sichern.