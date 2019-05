Politik : Schockierend

Zum Artikel „Luxemburg arbeitet an Cannabis-Legalisierung“ (TV vom 26. April) schreibt Ullrich Papschik:

Die Ankündigung der Drogenfreigabe in Luxemburg war für mich und bestimmt auch für viele andere Grenzbewohner, Polizei- und Zollbeamte sowie Lehrer und Eltern ein Schock. Wir haben doch heute schon an den EU-Binnengrenzen wegen fehlender Polizisten und Zollbeamter ein Drogenproblem im Grenzland!

Hoffentlich werden die Politiker in Deutschland wach und reagieren mit scharfen Protesten gegen die Luxemburger Rauschgift-Liberalisierungs-Politiker.

Aber in der Region will man ja anscheinend nur absprechen, wie es mit der einheitlichen Sommerzeit in der EU weitergeht.