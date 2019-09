Baustellen : Sehr schwer zu verstehen

Zu unserem Artikel „CDU: Auf Autobahnen rund um die Uhr arbeiten“ (TV vom 6. September) meint Herbert Reichert, Wittlich:

Jeder hat im Alltag das Vergnügen, an den zahlreichen Baustellen in unserem Land im Stau zu stehen und wünscht sich dabei, dass die Arbeiten doch bitte schneller ausgeführt werden. Dass nun ausgerechnet das grünregierte Land Baden-Württemberg hier den Vorreiter machen will, zeigt ein gehöriges Maß an Pragmatismus, der sich sehr stark an den Realitäten orientiert.