Leserbrief : Stefan Zweigs Botschaft sollte uns nicht unberührt lassen

Zum Artikel „Chronist in dunkelster Epoche“ (TV vom 17. Februar):

Es gibt Schriftsteller, Erzähler und Literaten, und es gibt Sprachkünstler, die mit einer unglaublichen Beobachtungsgabe das Sichtbare ebenso präzise und plastisch in Worte fassen können wie auch das, was Menschen empfinden und fühlen, und dabei dem Leser die Möglichkeit geben, Einblicke in das Seelenleben eines Menschen zu nehmen. Einer dieser genialen Sprachkünstler ist Stefan Zweig, an den Sabine Kleyboldt in ihrem oben genannten Artikel erinnert.

Wer Zweig liest, lernt einen intellektuellen, einfühlsamen Humanisten und Pazifisten kennen, der mit Sprache spielen kann, wie es nur wenige beherrschen. Er versteht es, dadurch den Leser sich in die von ihm entworfenen Figuren seiner Werke einfühlen zu lassen, mitzuschwingen, nachzuempfinden. Neben der minutiösen Beschreibung von Personen und deren Persönlichkeiten ist es ein weiterer Verdienst Zweigs, präzise die gesellschaftlichen Entwicklungen seiner Zeit analysiert und beschrieben zu haben.

So wird der Leser von „Die Welt von Gestern – Erinnerungen eines Europäers“ Zeitzeuge einer Epoche, bei der sich Europa – anfänglich kaum wahrnehmbar – mit zunehmendem Nationalismus Zug um Zug verändert, um dann im Chaos der beiden Weltkriege unterzugehen.

Zweig beschreibt in dieser Biografie seine unbeschwerte Entwicklung als ältester Sohn einer in Wien lebenden jüdischen Unternehmerfamilie, die zu Wohlstand und gesellschaftlicher Anerkennung gelangt und miterlebt, wie eine von Kunst und Kultur geprägte Gesellschaft in Europa schrittweise durch die beiden Weltkriege zerfällt. Wenn man diese Biografie heute liest, überkommt einen oft ein bedrückendes Gefühl, das sich unweigerlich einstellt, wenn man die damalige mit der heutigen Zeit vergleicht.

Auch wir genießen ein (noch) friedliches gesellschaftliches Miteinander, das aber immer häufiger Risse, Spannungen, Verwerfungen in Form von zunehmender Gewalt, eines nachlassenden gegenseitigen Respektes und einer Zunahme von Hass in den sozialen Medien erkennen lässt. Und die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine haben uns gezeigt, wie zerbrechlich der Frieden in Europa war und ist.