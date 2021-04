Gesundheit : Selbst kochen – das ist so wertvoll!

Zur Berichterstattung über Ernährung und Lebensmittel schreibt Angela Junk:

Dieser Tage wieder ein schockierender Bericht im Fernsehen über die Auswirkungen von Glyphosat auf die Entwicklung von Alzheimer, Diabetes, Autismus und Krebs. Vier Firmen haben praktisch die Weltherrschaft über unser Getreide übernommen, es ist ihnen egal, wenn Erkrankungen durch verseuchtes Getreide zum Normalzustand werden. Unsere Kinder ungeschützt in Bussen und Schulen, nicht nur in Corona-Zeiten bombardiert mit Spaghetti & Co. aus bedenklichem Weizenanbau, wie werden sie sich entwickeln, wie leben und welche Fragen werden sie uns stellen? Wohl dem, der einen Garten hat, Biolebensmittel kaufen kann und Zeit und Kenntnisse hat; so viel wie möglich ohne Zusatzstoffe selber zu kochen. Hören wir doch auf zu glauben, dass unsere unerklärlichen Zivilisationskrankheiten mit etwas Sport, Bewegung und einem gesunden Lebenswandel beherrschbar wären!