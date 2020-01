Gesellschaft : Selig sind die Armen im Geiste, denn ...

Zum Artikel: „Entspannung durch Achtsamkeit“ ( TV vom 2. Januar) schreibt Karl Mikolai:

Mittlerweile wird auch allgemein anerkannt, welch positive Effekte meditative Übungen für Körper, Seele und Geist haben, und daher ist es kein Wunder, dass meditative Apps in einer Zeit verstärkt nachgefragt werden, in der die Phänomene „Stress“ und „Burnout“ Hochkonjunktur haben und Meditationsprogramme längst in den Chefetagen großer Konzerne angekommen sind. In dem Beitrag wird nun die Frage gestellt, ob Stressabbau mit Hilfe meditativer Apps gelingen kann. Die Autorin spricht in diesem Zusammenhang von Meditationsübungen, die zwischen Frühstück und Arbeitsplatz „erledigt“ werden können, von Atemübungen, die mehr Energie für den restlichen Tag „generieren“, und lässt den interessierten Leser wissen, dass Achtsamkeit auch ohne Smartphones gelingen kann.