Meinung : Überalterte Systeme, kostspielige Reparaturen

Wasser

In mehreren Artikeln wurde über Klimawandel, Trockenheit, Wassermangel und ein altes Leitungsnetzsystem in Thalfang berichtet. In dem Artikel vom 7. Juni („Wassermangel in Thalfang – wie die Verwaltung darauf reagiert“) machen sich verantwortungsbewusste Kommunalpolitiker ernsthafte Gedanken, ob die Trinkwasserversorgung der VG Thalfang langfristig gesichert ist. Es wird über erhebliche Verluste im Wassernetz berichtet, die nicht zu erklären sind. Über überalterte Systeme, die kostspielige Reparaturen mit sich bringen. In dem TV-Bericht vom 22. Juni („Wie Thalfang sich auf Wasserknappheit vorbereitet“) könnte man dann allerdings den Eindruck gewinnen, dass alles nicht so dramatisch ist. Es gebe keinerlei Datenbasis für erhebliche Sanierungskosten in dreistelliger Millionenhöhe beziehungsweise einen erheblichen Wasserverlust.