Soziales : Sind wir der neue Osten?

Zu den Diskussionen über die vermeintlichen Unterschiede zwischen west- und ostdeutschen Bundesländern schreibt Erich Marschall, Pelm:

Die Nachteile als ehemaliges Zonen-Randgebiet bleiben unberücksichtigt, wo wir ja auch zu Frankreich, Luxemburg, Belgien und Holland Zonenrandgebiet waren. Zum Vergleich, wie es in der Eifel ist, könnte man auch gleich in den Osten ziehen, denn da lehnt sich die Bevölkerung wenigstens noch real gegen die Benachteiligung auf.

Haben unsere gewählten Vertreter aus der Region sich schon so weit von uns entfernt und glauben, sich nicht mehr um unsere notwendigen Belange kümmern zu müssen? Es ist von Vorteil, dass alle fünf Jahre Wahlen anstehen und diese Spezies in die verlassenen Dörfer pilgern muss, um für Stimmen zu betteln, dass sie ihr feudales Leben in Berlin aufrechterhalten können.