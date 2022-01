Leserbrief : Sinneswandel oder der kleine Schritt von der Anständigkeit zur Unanständigkeit

Krankenhaus Ehrang

Vielleicht von der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen, haben in der letzten Oktoberwoche bis in die erste Novemberwoche drei Transparente am Bauzaun des Klinikums Ehrang gehangen. Hier hatte man die einzelnen Schritte der Evakuierung mit Bildern und Uhrzeit festgehalten. Die wichtige Mitteilung stand auf dem mittleren Transparent mit der Information: „Wir bleiben.“