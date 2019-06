Zur Berichterstattung über die Diskussion um den Rundfunkbeitrag schreibt Karl-Heinz Stolz:

Die Länderchefs lächeln wie immer die Probleme weg. Ich habe kaum ein Bild in irgendeiner Zeitung gesehen, auf dem sie nicht lächeln. Wahrscheinlich freuen sie sich, dass sie die Menschen für dumm verkaufen können. Womit wir bei den Rundfunkbeiträgen wären (die zu einem Gutteil übrigens für Personalkosten bei den Öffentlich-Rechtlichen verwendet werden). Man sollte das Ganze in eine AG umwandeln und die Aktie für einen Euro ausgeben. Wetten, dass diese AG mit Sissi und Winnetou 1, 2, 3 nicht lange an der Börse wäre? Aber wenn alle gelächelt haben, werden wir lächelnd über eine Gebührenerhöhung informiert. Und es wird sein wie immer: Ich rege mich auf und zahle.