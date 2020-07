Gesellschaft : Skrupellose Kapitalisten

Zur Berichterstattung und zu Leserbriefen über die Arbeits- und Produktionsbedingungen in deutschen Schlachthöfen, insbesondere Tönnies in Westfalen, schreibt Sieglinde Trenz:

Denn in seinem epischen Theaterstück „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ (veröffentlicht 1931, uraufgeführt 1959) thematisiert er skrupellose Geschäftspraktiken und prangert Missstände an. Es ist ein alles in allem schockierendes und an Zündstoff reiches Stück.