Ihre Meinung : So aktuell wie vor 100 Jahren

So aktuell wie vor 100 Jahren

Entwicklung

Zu oben genanntem Artikel habe ich ein Zitat gefunden, das in verblüffender Weise genau passt – und das aus dem Jahre 1898!

„... so findet jährlich ein bedeutender Abzug von jungen Leuten statt. Wer aber einmal fortgezogen ist, der kehrt selten in die Berge mit ihrem einfachen Leben und dem schweren Kampf um das Dasein zurück; er ist für die Heimat verloren.“

Es beweist, dass das von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon angesprochene Problem an Aktualität nichts verloren hat, sondern bereits schon vor mehr als 100 Jahren thematisiert wurde.

Was hätte aus unserer Eifel werden können, wenn diese Leute, die weit weg aus der Heimat, draußen in der weiten Welt, so viel erreicht haben, hier geblieben wären!?