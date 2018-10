So ein Firlefanz

Zur Berichterstattung über den Diesel-Skandal schreibt Karl-Heinz Stolz:

Ich war mal richtig stolz, ein Deutscher zu sein. Aber was zurzeit abgeht, kann mich nur noch ärgern, oder besser gesagt, wundern. Beispiel Diesel: Man muss schon wirklich unverschämt sein, so einen Firlefanz zurechtzuzimmern und den dann auch noch als Erfolg zu präsentieren. Sorry, aber das ist Volksvera...

Nicht zu fassen, dass der Vorstand von VW auch noch so tut, keiner sei schuld, ein paar Bauernopfer, ein paar Milliarden Euro Schadenersatz, und den Rest bezahlt wieder der kleine Mann, der sich (trotz Prämie) kein neues Auto leisten kann.

Ohne Hilfe der Behörden hätte der ganze Betrug eh nicht funktioniert. Entweder wurde bewusst weggeschaut oder es wurde schlicht und einfach gepennt, und das über Jahre hinweg. Aber kein Wunder bei dem Salat an Gesetzen und Verordnungen, der inzwischen in Deutschland herrscht, da kann sich jeder rauswinden.

Karl-Heinz Stolz, Irrel