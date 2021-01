Gesundheit : So ein Kappes

Zum Artikel „Ärztechef: Geimpfte müssen Vorteile haben“ (TV vom 7. Januar) schreiben Hedy Ewertz, Aldegund Arenz und Mathias Herrig:

Der Landeschef der Kassenärztlichen Vereinigung, Peter Heinz, spricht sich dafür aus, dass Menschen, die sich gegen Corona haben impfen lassen, dies mit einem grünen Bändchen zeigen können. Da drängt sich mir sofort ein sehr unguter Gedanke auf. Wohin soll denn so eine Kenntlichmachung führen? Falls Herr Heinz dies tatsächlich so vorgeschlagen haben sollte, werden nach meiner Auffassung doch nach außen hin die Nichtgeimpften wegen fehlendem Bändchen auch „erkennbar“. Ist der Artikel von Bernd Wientjes und Florian Schlecht korrekt? Falls ja, muss ich mich fragen, ob die Menschen, die sich noch nicht entschieden haben, so lange ein gelbes Bändchen gekommen, und ob die, die sich gegen eine Impfung entscheiden ein rotes tragen müssen? Weiter unten im Artikel steht, dass Herr Heinz den jüngeren Menschen suggeriere, mit einer Impfung sei man cool, hip. Ich kann wirklich nur den Kopf schütteln über diese Worte. Mit einer Impfung wird niemand „cool“, der es vorher nicht war, und noch weniger wird ein junger Mensch „hip“. Und nun Klartext: So einen Kappes liest man zum Glück nicht jeden Tag im TV, sonst würde ich mein Abo kündigen.