Politik : So schaffen wir es nicht

Zum Kommentar „Eine lächerliche Geste von Rest-Humanität“ (TV vom 10. März) schreiben Stefan Braun und Walburga Rink:

Vor nicht allzu langer Zeit noch haben Christen in Eifel und Hunsrück zu den Mahlzeiten stets ein Gedeck mehr als die Anzahl der Familienmitglieder aufgetischt, denn jederzeit könne „der Herr“ zur Tür reinkommen. Meine Mutter (80) hat sich vor einigen Jahren auf einem Foto entdeckt, welches sie in der Nachkriegszeit dabei zeigt, wie sie eine Mahlzeit im „Schweizer Dorf“ auf dem Augustinerhof in Trier einnimmt. Wir wissen unseren heutigen Wohlstand sehr zu schätzen, denn das Kriegselend wurde uns durch die Erzählungen unserer Eltern vor Augen geführt. Ja, auch an unserem Tisch, und auch in unserem Gästezimmer, wäre ein Platz frei für einen Geflüchteten, und es würde uns auch nicht arm machen.