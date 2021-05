Gesundheit : Solidarität ist keine Einbahnstraße

Zur Berichterstattung über die Corona-Pandemie schreibt Sigrun Spies-Werle:

Dabei sind die Junioren selbst – abgesehen von vorerkrankten Kindern und jungen Erwachsenen – keinesfalls die, welche im Falle einer Ansteckung schwer erkranken würden. Um ihrer selbst willen müssten sie das also nicht tun! Und dennoch tragen sie all dies fast selbstverständlich und tapfer mit! Warum!? Sie zeigen uns – dem Mittelalter und den Senioren – was echte Solidarität ist: Wissend, dass sie selbst als Überträger einen vulnerablen Menschen in Lebensgefahr bringen könnten, halten sie sich an all die Restriktionen. Aus Liebe und Solidarität zu Großeltern, Eltern, Verwandten, Bekannten verzichten sie seit langem auf all das, was Kinder und Jugendliche normalerweise selbstverständlich genießen dürfen! Und was tut diese Gesellschaft?! Kaum, dass knapp ein Drittel – natürlich aus der Gruppe Senioren + Mittelalter – seine Erstimpfung bekommen hat, wird unter dem Deckmäntelchen der „Grundrechte-Zurückgewinnung“ diskutiert, was geimpfte Personen demnächst „wieder alles dürfen sollten“: Urlaub, Kino, Schwimmbad, Kultur, feiern ...