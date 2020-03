Wirtschaft : Sonst geht die Zigarre des dicken Ludwig endgültig aus ...

Zum Artikel „Wein für Lidl von Van Volxem & Friends“ (TV vom 20. März) schreibt Stefan Koch:

Bei aller kritischen Betrachtung der Protagonisten zählt, was hinten herauskommt. Ohne Neid, der einfache Kunde bei Lidl zahlt 8,99 Euro für einen suggerierten VDP-Wein. Das ist bei R. Prüm und Günter Jauch das Gleiche, die gleiche Verfahrensweise der Supermarkteinkäufer – das hat System. Wir wollen unsere lieben Kunden auch in den Genuss von superedlen Weinen bringen. Nur zum Vergleich, die Flasche Wein der Fasswinzer, über die Kellerei vermarktet, hat einen Mindestpreis von 1,99 Euro = vier Flaschen Winzerwein gegen eine Flasche edelsten Wein, für den Kunden. Die Einkauftaktik der Einkäufer aller Discounter folgt einem alten kaufmännischen Prinzip: „Im Einkauf liegt der Gewinn.“ Nichts dagegen einzuwenden, das habe ich auch. Wenn es aber nur noch fünf Discounter gibt, die 80 Prozent des Lebensmittelhandels in Deutschland abdecken, dann wird es interessant. Und wenn Bauern, Winzer, Textilarbeiter, Molkereien, Schlachthöfe ausgequetscht werden, und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, in Indien, in Bangladesch, sollten Politiker und Unternehmer schnell wieder Ludwig Erhard lesen und umsetzen. Zum Wohle aller und nicht zum Wohle Einzelner, und das sage ich ohne Neid, denn mir geht es noch gut.