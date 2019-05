Gesellschaft : Sonst keine Probleme?

Zum Artikel „Hohes Bußgeld fürs Ausspucken von Kaugummis“ (TV vom 15. Mai) schreibt Konrad Theis:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt Trier will Umweltsünder härter belangen und plant hohe Bußgelder für das Ausspucken von Kaugummis in der Innenstadt. Man könnte denken, dass diese Nachricht am 1. April veröffentlicht wurde. Zu diesem Projekt kann ich nur sagen: Haben wir keine anderen Probleme mehr?

Die Stadt Trier hat bereits einige Verordnungen erlassen, die das Verhalten der Besucher der Innenstadt betreffen: Parkplatzkontrolle im Innenstadtbereich auch an Samstagen und Sonntagen; Kontrolle des Lieferverkehrs ab 11 Uhr in der Fußgängerzone; Radfahren in der Fußgängerzone nach 11 Uhr.

Nach wie vor halten sich etliche Verkehrsteilnehmer nicht an diese Regeln. Grund könnte sein, dass zu wenige Kontrollen gemacht werden. Wer häufiger in der Innenstadt unterwegs ist, wird feststellen, dass die Ordnungskräfte der Stadt ganz selten in Erscheinung treten. Möglicherweise ist die Verwaltung bereits mit der Überwachung der bereits bestehenden Verordnungen überfordert.

Bevor neue, zu kontrollierende Ordnungswidrigkeitsverstöße geschaffen werden, sollte man überlegen, ob diese auch ausreichend sanktioniert werden können. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Stadtverwaltung weiter sinkt.