Gesellschaft : Sonst keine Probleme?

Zur Berichterstattung über die Diskussion um Rassismus und das „M-Wort“ (TV vom 17. Juli) schreiben Hans-Henning Trautmann, Herbert Daufenbach und Heinrich Ewen:

Ich finde, es gibt wesentlich wichtigere Dinge, die angesprochen werden müssten, zum Beispiel, dass nicht wenige Kinder hungrig im reichen Deutschland in die Schule gehen müssen. Bis jetzt kann ich nicht feststellen, dass sich die Allgemeinheit darum einmal kümmert, eigentlich traurig. Oder hat der Mohr speziell in dieser traurigen Angelegenheit seine Schuldigkeit getan?!

Das Wort „Mohr“ soll in unserem Sprachgebrauch nicht mehr vorkommen. Nun führt die Zeitung eine ganze Reihe von Orten, Straßen, Apotheken, Cafés auf, die diesen „Mohr“ in ihrem Namen tragen.

Was also tun? Ob die Gemeinde Morbach sich weiter so nennen darf? Bin gespannt, wie man das Skigebiet in der Nähe von Prüm („Schwarzer Mann“) umbenennen wird. Hindenburg soll auch nicht mehr gelten. Ich warte darauf, dass man allen Männern, die den Vornamen „Adolf“ tragen, nahelegt, sich einen anderen Vornamen zuzulegen. Kennt Deutschland sonst keine Probleme?