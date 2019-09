Politik : Sozialdemokrat nur dem Namen nach

Zum Artikel „Ex-SPD-Chef Franz Müntefering sieht Bewerber-Casting skeptisch“ und zum Interview „,Nicht im Liegestuhl liegen und Pillen essen’“ (TV vom 19. September) schreibt Ernst Geilenkirchen:

Die neue SPD-Spitze wird im Oktober von den Parteimitgliedern bestimmt, die sich vorher in den Regionalkonferenzen ein Bild von den Kandidaten machen konnten. Schien es zunächst so, als wolle niemand sich für die Nachfolge von Andrea Nahles bereitstellen, so hat sich dann doch ein sehr breit gefächertes Bewerberfeld zur Wahl gestellt. Kritiker in und außerhalb der Partei bemängelten zuerst den fehlenden Mut der „Genossen“ und stören sich jetzt an dem unübersichtlichen Angebot, wie es ja auch Franz Müntefering im TV-Interview ausdrückt. Es kann durchaus als ein positives Signal für den gewünschten wirklichen Neuanfang gesehen werden, dass nur wenige Bewerber aus der etablierten Parteiprominenz zur Verfügung stehen.