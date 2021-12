Leserbrief : ss

Bundespolitik

Die großen Vorsätze der Regierung, (Lindner: „Jetzt kommt die Zeit der Tat“; Scholz „Fortschritt wagen und Jahrhundertmodernisierung“) versprechen sehr viel. Laut Annalena Baerbock „spiegelt die Regierung die Vielfalt der Gesellschaft“ wider. Von den 17 Regierenden sind sieben studierte Politologen und Soziologen. Dass für sie diese 41 Prozent die Gesellschaft widerspiegeln, entspricht wohl ihrem Umgang, in dem Handwerker, Landwirte und Ingenieure offenbar nicht erscheinen. Im Bundestag mit seinen 735 Mitgliedern liegt ein ähnliches Missverhältnis vor. Die oben genannten Aussagen kann ich nicht ernst nehmen. Als einen der vielen möglichen Beweise führe ich an: Die Bundesbauministerin, Politologin Geywitz, verspricht jährlich 400.000 neue Wohnungen. Anstatt der dafür benötigten Führung und Strategie eines/einer diplomierten Bauingenieurs/Bauingenieurin soll jedoch aus meiner Sicht Ideologie die Richtung des Ministeriums bestimmen. Die angekündigte weltweite technische Führerschaft Deutschlands in Industrie und Handwerk soll durch die wegen ihrer „Dynamik und Kreativität“ bekannten Soziologen und Politologen in den Ministerien geplant und erreicht werden. Industrie, Handwerk und Landwirtschaft haben jedoch ein besseres Gespür für zukunftsweisende Investitionen.