Leserbrief : Gemeinsame Energiewende in der EU statt deutscher Alleingänge

Energiepolitik

Nun ist es anscheinend so weit. Falls Österreich vor Gericht mit seiner Klage scheitert, wird Energie aus Atomkraft und Erdgas gemäß EU-Taxonomie (Unter Taxonomie versteht man ein Verfahren oder Modell, mit dem Objekte nach bestimmten Kriterien klassifiziert, das heißt in Kategorien oder Klassen eingeordnet werden, Anm. der Redaktion) als erneuerbare Energie anerkannt und somit förderungswürdig. Ein Schlag ins Gesicht der gegenwärtigen Bundesregierung. Der Aufschrei der Entrüstung der Jung-Grünen und ihres Wirtschaftsministers schallt durchs Land. Aber war das nicht abzusehen?! Anstatt an einer gemeinsamen Energiewende in der EU zu arbeiten, wollten die Bündnis-Grünen die ganze Welt in Sachen erneuerbarer Technologie made in Germany missionieren. Und jetzt schießen selbst die engsten Partner dagegen – von den USA, China und Russland ganz zu schweigen. Man hat den Eindruck, bei den Plänen zur Energiewende waren mal wieder nur Dilettanten am Werk. Maut-Scheuer lässt grüßen.