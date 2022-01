Leserbrief : Konflikte können nur friedlich gelöst werden

Ukraine-Konflikt

Wie kann es nur so schwer sein, Frieden in Krisenzeiten zu bewahren und nicht noch durch provokative Aktionen zusätzlich Öl in das Feuer der russisch-ukrainisch- belarussischen Grenzkonflikte zu gießen? Einerseits konnte man sich zu Silvester zwar freuen, dass fast nicht „geknallt“ wurde, aber da wurde zu früh gefreut. Nun war am 7. Januar zu lesen, dass US Kampfjets von Spangdahlem nach Polen, in die Nähe von Breslau, verlegt werden.