Leserbrief : Entscheidung unbedingt überdenken!

Krankenhaus Ehrang

Es freut mich ungemein, dass sich gegen die geplante „endgültige“ Schließung des Ehranger Krankenhaus massiv Widerstand etabliert. Die Schäden durch die Flut im Juli 2021 sind mit Sicherheit gewaltig, aber die möglichen Schäden für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in der Umgebung des Krankenhauses sollten auch nicht vergessen werden. Mitnichten ist eine Fahrt aus Ehrang ins Mutterhaus in Trier eine Sache von wenigen Minuten, vor allem nicht zu den üblichen Stoßzeiten in einer Notfallsituation. Eine älter werdende Gesellschaft sollte wohnortnah in einem Krankenhaus der Grundversorgung behandelt werden können.