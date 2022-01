Leserbrief : Nachhaltige Atomkraft – ein verfrühter Aprilscherz?

Energiepolitik

Die Meldungen am 1. Januar, dass Atomkraft als „nachhaltig“ eingestuft werden solle, lasen sich für mich so, dass ich dachte, es sei bereits der 1. April und wir hätten es mit einem verfrühten Aprilscherz zu tun. Atomkraft ist meilenweit davon entfernt, CO 2 -neutral zu sein, zumal das Uran aus Afrika mehrere tausend Kilometer transportiert werden muss.

Zudem scheint man in Brüssel bereits vergessen zu haben, dass erst vor gut zehn Jahren in Fukushima eine Katastrophe beispiellosen Ausmaßes aufgetreten ist, von der sich die Gegend und die umliegenden Staaten noch immer nicht erholt haben. Und diese Energieform soll dann am Silvesterabend um 22 Uhr gänzlich en passant zum Klimaschutzmittel erhoben werden, wohl in der Hoffnung, dass es in der Partylaune niemand bemerkt. Es ist für mich unbegreiflich, dass von der deutschen Bundesregierung nicht annähernd so deutliche Worte zu hören sind wie in Luxemburg und Österreich, wo die Regierungen mit dem Klageweg die einzig richtige Entscheidung getroffen haben.