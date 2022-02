Leserbrief : Unglaublich, dass ein ehemaliger SPD-Bundeskanzler sich so verhält!

Unglaublich, dass ein ehemaliger SPD-Bundeskanzler sich so verhält!

Gerhard Schröder und der Ukraine-Konflikt

Gerhard Schröder und Putin: Kann es sein, dass ein früher Politiker noch immer in der Politik mitmischt? Es reicht nicht, dass er, wie ich finde, in seiner Amtszeit die Bürger betrogen hat und der Totengräber der SPD war. „Das Verhalten von Ex-Bundeskanzler Schröder ist nur noch peinlich und eines Altkanzlers unwürdig“ (Zitat des Hamburger CDU-Landeschefs Christoph Ploß).

Der ehemalige SPD-Parteivorsitzende Otto Wels, der am 23. März 1933 mutig eine Rede gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz hielt, das die NS-Diktatur in Deutschland möglich machte, würde sich im Grab umdrehen, wenn er noch mitansehen müsste, wie Schröder den Antidemokraten Putin hofiert. Übrigens: Wels musste wegen seiner besagten Rede vor dem Deutschen Reichstag in Berlin nach Frankreich fliehen. Die Nazis erkannten ihm damals die deutsche Staatsangehörigkeit ab.