Karikatur : Wenn der Rubel mal nicht rollt

Rubel können Foto: tv/Roland Grundheber

Gas mit Rubel bezahlen? Njet. Die G 7-Staaten haben Putins Forderungen rigoros abgelehnt. Das sei ein Vertragsbruch, sagt Olaf Scholz. Denn in den Verträgen sei die Währung festgelegt, in der bezahlt werde – meistens in Euro oder Dollar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Warum Putin nun lieber Rubel mag? Weil der Westen dann seine eigenen Sanktionen unterlaufen würde und Rubel bei der russischen Zentralbank holen müsste. Vielleicht sollte Putin das Kleingedruckte in den Verträgen nochmal durchlesen.