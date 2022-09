Leserbrief : Wir sollten einfach unverkrampfter miteinander umgehen

Rassismus-Debatte

Zugegeben, ein Karl May-Fan war ich nie, fand die Bücher einfach nur langweilig. Aber als Kind an Fasenacht gab es für mich nichts Schöneres, als als Cowboy oder Indianer durch die Gegend zu flitzen. Natürlich hatten wir auch Colts, Gewehre oder Pfeil und Bogen. Und als Kind bin ich oft und gerne als Sternsinger mitgegangen, um Spenden für Benachteiligte zu sammeln, oft auch auch als „Mohr“. Und, stellen Sie sich vor, obwohl ich als Kind mal rot mal schwarz angemalt war, ist aus mir trotzdem kein Rassist geworden, und obwohl ich als Kind mit Colt oder Gewehr sowie mit Pfeil und Bogen gespielt habe, bin ich nicht zum Mörder geworden. Mein polizeiliches Führungzeugnis ist bis heute blütenweiß.

Sich fremde Kulturen anzueignen, ist natürlich ein absolutes „No Go“! Ich selbst habe erlebt, wie man sich in den USA unser Oktoberfest aneignete, wie man in London unsere deutsche Weihnachten sich aneignete, in Japan und China unsere einmalige deutsche Klassik.