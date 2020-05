Gesundheit : Wie schamlos ist das denn?!

Zum Artikel „Bis Anfang Juni Entscheidung über Kaufanreize für Autos“ (TV vom 6 Mai) schreiben Robert Seidenath, Dr. med. Joachim Hölle-Gindorf und Janosch Hübler:

Da haben die deutschen Automobilkonzerne in den vergangenen Jahren vor allem mit ihren klotzigen SUVs im In- und Ausland Milliarden Euro gescheffelt, aber kaum sinken einmal pandemiebedingt die Produktionszahlen – zum Teil nur wegen fehlender Zulieferteile – und laufen die Geschäfte vorübergehend etwas schlechter, schon schreien sie nach Staatsknete in Form von Kaufprämien. Die Landesregierungen von Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen stehen hinter den Konzernen, die Bundesregierung scheint den Forderungen nicht abgeneigt – was zeigt, wer hier wirklich das Sagen hat.