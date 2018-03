Zu unserem Bericht „Bitburgs Zukunft – mal in schwarz-weiß, mal richtig bunt“ (TV vom 5. Januar), in dem zwei konträre Szenarien zur Stadtentwicklung ersonnen wurden, schreibt dieser Leser:

Es ist eine gute Idee, das Thema Stadtentwicklung medienwirksam wach zu halten. Es ermuntert, Bürger, Rat und Verwaltung, eigene Ideen und Ziele zu entwickeln sowie Bund und Land in die Verantwortung zu nehmen. Das gilt zum Beispiel bei der anstehenden Konversion der Housing, wo das Land nach in der Pflicht ist, nachdem die Idee einer Landesgartenschau für Bitburg ja geplatzt ist. Auch die Hilfe des Bundes ist gefragt. So lässt sich – wie das überaus gelungene Projekt „Europäisches Berufsbildungswerk Bitburg“ zeigt – ebenfalls viel bewegen.

Das Jahrhundertprojekt „Umnutzung der Housing“ kann die Stadt – mit allen Chancen und Risiken – alleine nicht stemmen. Das gelingt nur in Zusammenarbeit mit Land und Kreis. Hierbei sollte man darauf achten, die Dinge nicht jahrelang zu zerreden, keine teuren neuen Gutachten in Auftrag zu geben, sondern gemeinsam mutige Beschlüsse zu fassen.

In dem Artikel sind darüber hinaus eine Reihe wichtiger und guter Ideen angesprochen, die ich um einige Punkte ergänzen möchte: auch die Uni Trier und Luxemburg sollten einbezogen werden. Der Vorschlag, weiterführende Schule – auch für Handwerker – und landespolitisch interessante Einrichtungen in der Housing anzusiedeln, ist mit Blick auf die Zukunft absolut richtig. Gerade das Handwerk hat mehr Beachtung als Motor unserer Wirtschaft verdient.

Ein weiterer Gedanke: Das Umfeld unserer Stadt und auch der Kreis sind sehr stark landwirtschaftlich ländlich geprägt – mit allen Möglichkeiten und Sorgen. Warum kein Entwicklungszentrum für Landwirtschaft und den ländlichen Raum insgesamt hier in Bitburg ansiedeln?

Und dann muss man immer auch den für die Stadt Bitburg so enorm wichtigen Beda-Markt im Blick behalten. Die zukünftige Gestaltung sollte unbedingt unter Einbeziehung der Landwirtschaft erfolgen.

Dieser wichtige Aspekt hat mir in dem Artikel gefehlt: Welche zukünftige Funktion haben die für eine dynamische Entwicklung unserer Stadt wohl nicht unwichtigen sechs Stadtteile? Die Mötscher, Stahler, Erdorfer, Matzener, Masholderer und Irscher: Bieten sie nicht auch die Gewähr dafür, gerne in Bitburg zu wohnen, zu leben und sich zu erholen? Tragen sie nicht auch dazu bei, dörfliche Strukturen und Traditionen zu erhalten, Brauchtum zu pflegen, zu retten? Da wird

ehrenamtlich viel Arbeit geleistet in den örtlichen Vereinen, um eine gute Gemeinschaft für Jung und Alt zu erhalten. Das sollte nicht vergessen werden: Auch die Stadtteile machen unsere Heimatstadt Bitburg lebens- und liebenswert!

⇥Paul Baustert, Bitburg