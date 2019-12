Ihre Meinung : Stadtgerechte Bauleitplanung

Stadtplanung

Durch das Hotel fallen laut www.stadt.wittlich 111 kostenpflichtig genutzte Parkplätze weg. Der sehr schön ausgebaute Parkplatz Kurfürstenplatz mit 138 kostenpflichtigen Stellplätzen lockt die Parkplatzsuchenden in den Einkaufszeiten geradezu an.

Nimmt also die geplante Baufläche für das City-Hotel 44 Prozent der Stellplätze in Anspruch, so sind Zweifel an dieser Stadtplanung in diesem Bereich erlaubt, weil die geplante Tiefgarage die Ansprüche der öffentlichen Parkplätze nicht erfüllen kann.