Bildung : Städtische Arroganz

Zum Leserbrief „Hin und zurück sechs Stunden“ (TV vom 3. Juli) und zum Artikel „Keine Angst, es ist kein Kaff: #studierintrier!“ (TV vom 25. Juni) schreibt Margita Wollscheid:

Liebe Frau Kluge, aus Ihrem Beitrag spricht viel städtische Arroganz und Unkenntnis. Von Bf. Neubrücke ist man in weniger als zwei Stunden mit dem Zug in Frankfurt, in 45 Minuten in Saarbrücken, und mit dem Bus R200 gelangt man im Stundentakt nach Trier. Wieso Sie zum Hochschulstandort Birkenfeld sechs Stunden hin und zurück brauchen, ist mir ein Rätsel.