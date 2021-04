Politik und Gesellschaft : Steinzeitliche Strukturen

Zur Berichterstattung über den angekündigten Truppenabzug der Nato aus Afghanistan schreibt Monika Wächter:

Was hält eine Frau in einer Gesellschaft, die Frauen ablehnt, gefährdet, einsperrt, missbraucht, sogar tötet, ihnen systematisch Menschenrechte, Bildung und Forschung verwehrt?

Ländern, in denen Frauen als gleichberechtigte Menschen betrachtet und ihnen Zugang zu allen gesellschaftlichen und politischen Aufgaben gewährt werden, geht es in jeder Hinsicht besser.

Das zeigt auch die Zunahme an herausragenden Leistungen in Wissenschaft und Forschung, dokumentiert etwa bei der Zunahme der Verleihung von Nobelpreisen an Frauen.