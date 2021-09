Leserbrief : Stimmen aus der Region sollten lauter werden

Flutkatastrophe

Oder vielleicht ist woanders nicht etwas am und um den 14. Juli 2021 kaputtgegangen? Was ist mit den Schäden in den Tälern der Flüsse mit Namen wie Prüm, Nims und Kyll? Nicht so schlimm? Und wieso ist dann die Eisenbahnstrecke Trier- Köln bis mindestens Ende 2022 unbenutzbar? Der Eifelkreis Bitburg-Prüm, die Stadt Trier sowie der Kreis Trier-Saarburg sollten dringend und bald etwas lauter werden, damit auch bei ihnen etwas von den 30 Milliarden Euro, die der Bund zur Verfügung gestellt hat, ankommt.