Forum : Süchtig nach guten Geschichten

Schöne Frauen, starke Männer. Drachen, Riesen, Zwerge, Hexen, Zauberer, Untote und all die anderen – was für eine Story!

Dieser Tage habe ich Post von einem Wissenschaftler aus Wien bekommen. Er beklagt, dass junge Leute, die ein Literaturstudium beginnen, als Motivation nicht mehr Goethe, Shakespeare oder zumindest Harry Potter nennen, sondern Serien auf Netflix (das ist ein Streaming-Dienst aus den Staaten). Und schlussfolgert: Kampf dem Kulturverlust! Eine Welt, in der mehr Menschen „How I Met Your Mother“ als zum Beispiel Franz Kafka kennen, sei keine gute Welt.

Ist das so? Wir wissen: Lesen macht schlau. Wer liest, weiß mehr. Wer liest, hat mehr Fantasie. Wer liest, ist kritischer. Alles richtig, alles wichtig. Was wir leicht übersehen: Der Mensch ist süchtig nach (guten) Geschichten, daran hat sich nichts geändert seit Anbeginn der Zeiten; was sich geändert hat und weiter ändern wird, ist die Technik des Erzählens, die Darreichungsform. Von den Mythen, die sich unsere Urahnen am Lagerfeuer in der afrikanischen Steppe ausdachten, zum gedruckten Buch, vom Theater der griechischen Antike zum Hollywood-Blockbuster, vom Bänkelsang zum YouTube-Kanal – im Grunde dreht es sich immer um dieselben Themen, dieselben Plots, dieselben Elemente und Effekte, vieltausendfach variiert.