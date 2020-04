Finanzen : Teil der Lösung, Teil des Problems

Zum Frage-Antwort-Stück „So wollen Volksbanken Raiffeisenbanken und Sparkassen die Region stützen“ (TV vom 24. März) schreibt Dieter Grau:

Die Antworten lesen sich wie aus dem Lehrbuch für angehende Banker. Aber was sollen die Banken und Sparkassen auch anderes sagen? Seit Jahren rückläufige Erträge, drastischer Personalabbau, reihenweise Filialschließungen. Und nun sollen mit den kaum vorhandenen Ressourcen Milliarden von Euros als neue Kredite in die Wirtschaft gepumpt werden. Wie soll das gelingen, wo doch die Banken noch überlegen, wie sie die papierne Kreditakte ins Home-Office kriegen?

Was steckt dahinter? Die staatsbürgerliche Verantwortung? Oder spielen auch andere wenig edle Motive eine Rolle? Immerhin holen sie sich mit neuen Krediten auch neue Risiken in die Bücher. Eine Kreditbearbeitung dauert heute im digitalisierten Zeitalter noch immer bis zu vier Wochen, vorausgesetzt alle entscheidungsrelevanten Unterlagen liegen vor. Die Wirtschaft ist vom Virus kalt erwischt worden, die für Kreditentscheidungen notwendigen Daten müssen nun erst mühsam zusammengetragen werden. Steuerberater sind bereits jetzt mit den Jahresabschlussarbeiten 2019 an den Grenzen ihrer Belastbarkeit angelangt. Der persönliche Kundenkontakt zwischen Bank und Kunden wird auf ein Minimum reduziert. Kommunikation nur noch per Mail und Telefon. Die Telefonwarteschleifen werden endlos.