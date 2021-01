Klima : Teilweise irreführend

Zum Beitrag „Das Klima auf der Welt ist äußerst variabel“ (TV vom 7. Januar) und zur laufenden Serie über historische Beispiele für Klima-Veränderungen schreibt Jörg Wiesenfeldt:

Auch ist es zweifellos richtig, in diesem Kontext die Evolution des Homo sapiens und die erwiesene Anpassungsfähigkeit der Menschheit an sich wandelnde Umweltbedingungen darzustellen.