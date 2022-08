Leserbrief : Abfallwirtschaft: Bürger wollen Vollkasko, kosten soll es nichts

Müll

Beim regionalen Abfallzweckverband und der Stadt Trier ist man derzeit wegen eines Rankings nicht erfreut. Doch gute Nachrichten wird es im Abfallbereich künftig kaum geben. Wenn darauf hingewiesen wird, dass steigende Kosten ein Ärgernis sind, so kann dem nicht widersprochen werden. Wir sind es sehr gewöhnt, dass wir in Deutschland mit einer Vollkasko-Lebensabsicherung in allen Bereichen geschützt werden. Wir verbinden damit sogar einen Anspruch, der auf alle Lebensbereiche übertragen wird. Aber kosten darf es nichts.