Wein : Tief verwurzelte Freundschaft

Zum Artikel „Moselwinzer baut Champagner aus“ (TV vom 10. Februar):

Der Beitrag hat mich sehr gefreut. In diesen Zeiten, wo man in den Medien viel Negatives liest, vom ­Brexit, von nationalistischen Tönen in den EU-Mitgliedstaaten, von „mein Land zuerst“, von verweigertem Handschlag unter Politikern, von Abschiebungen, Ausgrenzung und Mauerbau und so weiter, da löst dieser Bericht von gelebter alltäglicher Freundschaft zwischen Franzosen und Deutschen – so selbstverständlich wie dies sein sollte – bei mir ein Glücksempfinden aus. Dass es dem Moselwinzer Klaus Herres aus Leiwen zudem gelungen ist, einen Grand Cru Champagner Brut abzufüllen, ist eine großartige Leistung.