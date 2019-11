Medien : Tiefstes Mittelalter

Zur Rubrik „... des Tages“ auf der Seite Aus aller Welt (TV vom 7. November) schreibt Heribert Hanck:

Man kann über die zitierte Aussage von Mario Adorf unterschiedlicher Meinung sein. Aber ein erfolgreicher Mensch in diesem Alter bringt auch eine enorme Lebenserfahrung mit, sicherlich mehr als manche braven Leute, die sich kaum Gedanken über das Wie und Weshalb machen, sondern nur nach althergebrachten Normen leben. Ehe als „Heiliges Sakrament“ zu betrachten ist religiöser Abstammung, die Wirklichkeit sieht anders aus. Es gibt auch Partnerschaften, die ohne religiöse Bindung lebenslang halten, und die sind möglicherweise besser, weil sie ehrlicher, selbstbestimmter und daher eventuell auch verantwortungsbewusster sind. Aber diesen Mann als „Ehebrecher des Tages“ zu titulieren ist tiefstes Mittelalter, Hexenverfolgung, Inquisition. Ist der Volksfreund schon so nahe an den Bischof gerückt?