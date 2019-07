Forschung : Tippi-Tippi bringt die Volkswirtschaft nicht voran

Zum Artikel „Maschinen wiederholen menschliche Fehler“ (TV vom 13. Juli) schreibt Prof. Dr. Walter Hower:

Dieser Beitrag ist erst mal lobenswert, auf jeden Fall das Thema; auch inhaltlich gibt er dem Leserkreis eine grobe Orientierung. Den Ausführungen der Autorin möchte ich ergänzend einige weitere Aspekte hinzufügen: Im zweiten Abschnitt schreibt sie, KI basiere oft auf Algorithmen. Hier muss man unterscheiden zwischen Herangehensweise und Ergebnis; man kann auf algorithmischem Wege Verblüffendes erzeugen oder auf nichttraditioneller Art Einfaches. (Natürlich gibt‘s auch noch die beiden anderen Kombinationen, wobei eine davon hier langweilig ist und die dann noch verbliebene sowohl Chancen als auch Risiken birgt, etwa auf dem Terrain Autonomes Fahren.) Basis seien große Datensätze – richtig. Nur sollte klar sein, dass rein algorithmisch kein neues explizites (bestenfalls nur implizites, vom Inhalt her bereits vorliegendes) Wissen erzeugt wird; das jedoch wiederum wird für Exploratives, Vorausschauendes dringend gebraucht. Und dann ist man typischerweise nicht mehr in der reinen Welt der Algorithmen (mit Korrekt- und Vollständigkeit), sondern liegt im Rest, den man vielleicht via Deep Learning ergründen muss.