Leserbrief : Windräder zurückbauen

Energiewende

Anstatt die Windkraft in Rheinland-Pfalz weiter auszubauen, sollten viele Anlagen zurückgebaut werden: Hunsrück und Eifel sind in weiten Teilen entstellt. Windkraft zerstört Heimat und macht viele Bürger sehr unglücklich. Niemand möchte neben einem Windpark leben, niemand dort seine Freizeit verbringen. Für Windräder wird Wald gerodet, der Artenschutz ausgehöhlt und die Energiesicherheit zerstört. Man sollte lieber in moderne Kernkraftwerke investieren anstatt Atomstrom aus Frankreich zuzukaufen, wenn die Erneuerbaren mal wieder keine Leistung bringen.