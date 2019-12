Landwirtschaft : Totaler Blödsinn

Zum Leserbrief „Vollkommen unverständlich“ (TV vom 4. Dezember) schreibt Andreas Steinberg:

Viele Bauern treffen dann die Entscheidung, weiter zu wirtschaften. Das aber nur unter der Voraussetzung, dass in den Betrieb investiert wird, um dauerhaft einen Lebensstandard zu sichern, der sich am Lebensstandard der sonstigen Bevölkerung orientiert. Die anderen, die nicht investieren wollen, aus welchen Gründen auch immer, geben den Betrieb auf. Die frei werdenden Flächen übernehmen andere Landwirte (wer denn sonst?). Das nennt man Strukturwandel und ist nichts Ungewöhnliches. Anfeindungen wie die von Frau Möhn erleichtern den Bauern die Entscheidung auszusteigen. Sie fördert damit den Strukturwandel, den sie eigentlich kritisiert.

Kein Landwirt quält seine Tiere zu Tode. Mit toten Tieren ist nämlich kein Geld zu verdienen. Im Gegenteil, den allermeisten Landwirten liegen ihre Tiere sehr am Herzen. Was bitte, Frau Möhn, sind antibiotikaverseuchte Nutztiere? Ich habe in den letzten Jahren Tausende Ställe von innen gesehen, aber niemals solche Tiere. Und dass die Krankenkassen irgendwas damit zu tun hätten, ist totaler Blödsinn. Für den Einsatz von Antibiotika gibt es bis zur Schlachtung Wartezeiten, die auch eingehalten werden. Zudem werden alle Schlachttiere am Schlachthof über den Hemmstofftest auf Antibiotika untersucht. Der Anteil positiver Ergebnisse dabei geht gegen null.