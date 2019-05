Politik : Tragische Figur

Zur Berichterstattung über den angekündigten Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May schreibt Peter Oldfield:

Sie pendelte nach Brüssel hin und zurück. Brüssel wollte nicht helfen. Der britische Oppositionsführer, Jeremy Corbyn, wartete genüsslich auf Mays politisches Ende und auf seinen eigenen Einstieg ins höchste Amt. Die Rufe in ihrer eigenen Konservativen Partei für ihren baldigen Rücktritt wurden immer lauter. Die EU genehmigte eine Verlängerung der Verhandlungen (wohl aus Angst vor dem Schaden eines ungeregelten Austritts), die unfreiwillig die Konsequenz hatte, dass Großbritannien an den Europawahlen teilnehmen musste. Theresa May musste machtlos zuschauen, wie eine ganz neue Brexit-Partei entstand und die Stimmen all derer aufsaugte, die May Unfähigkeit, den Brexit durchzuziehen, vorwarfen und einfach die Geduld verloren hatten. Die Brexit-­Partei schnellte nach oben in den Umfragen, während ihre Konservativen (und auch die Labourpartei) zurückfielen und es so aussah, als ob das politische System Großbritanniens sich bald nach europäischer Art fragmentieren würde und zudem ein ungeregelter Brexit wahrscheinlicher wurde.