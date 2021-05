Tiere : Traumberuf Rinderhirte? Von wegen!

Zur Berichterstattung über die Rückkehr des Wolfs in die Region schreibt Werner Roth:

Das Aufstellen kilometerlanger wolfssicherer Elektrozäune auf Rinderweiden, besonders bei der Mutterkuhhaltung, erfordert einen enormen finanziellen und personellen Aufwand. Zusätzlich muss noch mal viel Zeit in die Überwachung und das ständige Freistellen der untersten Drähte investiert werden. Besonders bei Zäunen entlang Wäldern und Hecken können nach jedem Sturm oder Niederschlag Schäden am Zaun durch herabfallende Äste oder umgestürzte Bäume auftreten. Bei solchen Zäunen hätte auch das Wild keine Chance mehr, auf den von ihm bevorzugten extensiven Flächen zu grasen, selbst ein Hase könnte einen funktionierenden Zaun nicht überwinden. Das Wild wäre somit gezwungen, sich sein Futter an anderen Orten, etwa im Wald an jungen Bäumen, zu suchen. Folglich müsste dann auch noch der Wald eingezäunt werden. In der Mutterkuhhaltung stehen Aufwand für den Zaun und der Ertrag bei einer bescheidenen Gewinnspanne in keinem Verhältnis. Wenn die Gesellschaft für den Schutz des Wolfes ist, werden künftig weidende Rinder und Mutterkuhherden seltener werden. Die Freizeitgesellschaft hat keine Vorstellung, welcher Aufwand für einen effektiven Herdenschutz vor dem Wolf aufgebracht werden muss.