Katholische Kirche : Tut etwas, sonst ist es zu spät

Zu den Artikeln „Frauenstreik gegen Männerkirche“ (TV vom 11. Mai) und „Verband: Frauen werden aus der Kirche austreten“ (TV vom 16. Mai) schreiben Judith Kreuder und Bernadette Kettenhofen:

Nach dem Krieg, als unsere Kirche in Schutt und Asche lag, da sind die Leute durch die Our und Sauer gegangen, um Material aus Luxemburg zu holen, weil es hier nichts mehr gab. Die Leute haben Land gestiftet, damit die Kirche erhalten bleibt, aber was passiert? Alles will Trier an sich ziehen. Sogar der Dom kann nicht alleine bestehen, er braucht das ganze Bistum. Wie es jetzt bei uns aussieht, haben wir nur einmal im Monat eine heilige Messe. Wenn ein Priester in Bitburg und der andere in Neuerburg ist, wo bleiben die Seelsorge und das Pastorale? In der Diaspora haben die Leute noch jeden Sonntag eine heilige Messe, und wir?